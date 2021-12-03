\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
ЦБ USD 73.74 -0.32 04/12
ЦБ EUR 83.24 -0.57 04/12
Нал. USD 73.00 / 74.35 16:41
Нал. EUR 83.15 / 83.90 16:41
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
3 578
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
4 138
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
7 269
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
7 618
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз», — отметила она.

Голикова заявила, что необходимый уровень коллективного имунитета достигли в Севастополе — там показатель составил 80,8%. «Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — подчеркнула вице-премьер.

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области показатель коллективного иммунитета составляет 41,7%. Вакцинацию первым компонентом провели 499 871 раз, обоими — 430 859.