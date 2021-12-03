В России уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России уровень коллективного иммунитета достиг 53,7%. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС .

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз», — отметила она.

Голикова заявила, что необходимый уровень коллективного имунитета достигли в Севастополе — там показатель составил 80,8%. «Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», — подчеркнула вице-премьер.

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области показатель коллективного иммунитета составляет 41,7%. Вакцинацию первым компонентом провели 499 871 раз, обоими — 430 859.