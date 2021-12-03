В России не будут проверят QR-коды при продаже авиабилетов

Подтверждение вакцинации или перенесенного заболевания потребуется только при регистрации на рейс.

В России не будут проверят QR-коды при продаже авиабилетов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

В Минтрансе сообщили, что подтверждение вакцинации или перенесенного заболевания потребуется только при регистрации на рейс.

В случае, если у пассажира уже после покупки билета не будет сертификата, зарегистрированного на «Госуслугах», авиакомпания пришлет уведомление о необходимости получения сертификата. Если к моменту начала регистрации на рейс у пассажира все еще не будет документа, компания перевозчик расторгнет договор и в течении 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

«Ведомости» уточнили, что неизвестно как будет проходить проверка сертификата у пассажиров, которые не зарегистрированы на сайте «Госуслуг».