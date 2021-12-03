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В Росгвардии рассказали подробности задержания мужчины на улице Дзержинского
Мужчина разбил дверь аптеки.

Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, разбившего входную дверь аптеки на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Инцидент произошел днем пятницы, 3 декабря.

В дежурную часть сообщили о том, что пьяный мужчина скинул в магазине кассовый аппарат. После этого он разбил входную дверь находящейся неподалеку аптеки.

На место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Совместно с работниками частной охранной организации они задержали дебошира.

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.