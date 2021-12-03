В Нижнем Новгороде родители смогут пройти на новогодние утренники в детсадах по QR-коду

При входе в детский сад родители должны пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и носить маску.

В Нижнем Новгороде родители смогут пройти на новогодние утренники в детсадах по QR-коду. Об этом сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

Координационный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области решил, что на новогодний утренник к одному воспитаннику сможет прийти один взрослый, предъявив QR-код и удостоверение личности.

При входе в детский сад родители должны пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и носить маску.

Также организаторы и участники мероприятия должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а воздух в помещении необходимо обеззараживать с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов воздуха.