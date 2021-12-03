В Москве мужчина устроил стрельбу после дорожного конфликта

Таксист, остановившийся в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. Между ним и таксистом началась словесная перепалка, а затем драка.

В Москве мужчина устроил стрельбу после дорожного конфликта. Его задержали, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичной полиции Владимира Васенина.

По его словам, инцидент произошел у дома № 76 по Большой Грузинской улице. Предположительно, мужчина стрелял из травматического оружия.

По информации источника агентства, конфликт начался между водителями. Таксист, остановившийся в крайнем правом ряду, не пропустил водителя Cadillac. Между ним и таксистом началась словесная перепалка, а затем драка.

После этого водитель иномарки выстрелил в таксиста из травматического пистолета. В Москве объявили план «Перехват».

Часть конфликта попала на видео, его опубликовала прокуратура. В ролике можно заметить, что у такси пробило пулей стекло, а рядом с дверью водителя образовалась лужа крови.