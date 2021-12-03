\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
ЦБ USD 73.74 -0.32 04/12
ЦБ EUR 83.24 -0.57 04/12
Нал. USD 73.00 / 74.35 16:41
Нал. EUR 83.15 / 83.90 16:41
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
3 732
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
4 298
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
7 426
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
7 779
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара по голове от одноклассника
Следователи возбудили уголовные дела.

В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара по голове. Об этом сообщило РИА Новости.

Трагедия произошла в пятницу, 3 декабря.

По данным городской прокуратуры, на уроке биологии один из учеников, после оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, ударил обидчика. «От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи», — заявил собеседник журналистам. Отмечается, что скорая прибыла в школу через 15 минут после вызова.

По факту смерти мальчика, как рассказали журналистам в СУ С. К. России по Хабаровскому краю, следователи завели уголовные дела по части 4 статьи 111 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) и части 2 статьи 293 (Халатность) УК РФ.

Также проверку проведет городская прокуратура. Специалисты оценят своевременность прибытия бригады скорой помощи в школу.