В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара по голове от одноклассника

В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара по голове. Об этом сообщило
Трагедия произошла в пятницу, 3 декабря.
По данным городской прокуратуры, на уроке биологии один из учеников, после оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, ударил обидчика. «От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи», — заявил собеседник журналистам. Отмечается, что скорая прибыла в школу через 15 минут после вызова.
По факту смерти мальчика, как рассказали журналистам в СУ
Также проверку проведет городская прокуратура. Специалисты оценят своевременность прибытия бригады скорой помощи в школу.