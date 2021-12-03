В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара по голове от одноклассника

Следователи возбудили уголовные дела.

В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара по голове. Об этом сообщило РИА Новости .

Трагедия произошла в пятницу, 3 декабря.

По данным городской прокуратуры, на уроке биологии один из учеников, после оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, ударил обидчика. «От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи», — заявил собеседник журналистам. Отмечается, что скорая прибыла в школу через 15 минут после вызова.

По факту смерти мальчика, как рассказали журналистам в СУ С. К. России по Хабаровскому краю, следователи завели уголовные дела по части 4 статьи 111 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть) и части 2 статьи 293 (Халатность) УК РФ.

Также проверку проведет городская прокуратура. Специалисты оценят своевременность прибытия бригады скорой помощи в школу.