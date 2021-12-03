В Касимове с 6 декабря на новогодние праздники перекроют площадь Ленина
Проехать к жилым домам, расположенным на площади, можно будет с улицы Карла Либкнехта.
В Касимове с 6 декабря на новогодние праздники перекроют площадь Ленина. Об этом
В понедельник, 6 декабря начнут работы по перекрытию движения автотранспорта. Сообщается, что проехать к жилым домам, расположенным на площади, можно будет с улицы Карла Либкнехта. Также сохранится сквозной проезд по улице Карла Маркса.
Касимовцев попросили заранее продумывать свой маршрут.