В Касимове с 6 декабря на новогодние праздники перекроют площадь Ленина

Проехать к жилым домам, расположенным на площади, можно будет с улицы Карла Либкнехта.

В Касимове с 6 декабря на новогодние праздники перекроют площадь Ленина. Об этом сообщили в группе администрации города «ВКонтакте».

В понедельник, 6 декабря начнут работы по перекрытию движения автотранспорта. Сообщается, что проехать к жилым домам, расположенным на площади, можно будет с улицы Карла Либкнехта. Также сохранится сквозной проезд по улице Карла Маркса.

Касимовцев попросили заранее продумывать свой маршрут.