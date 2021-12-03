\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
ЦБ USD 73.74 -0.32 04/12
ЦБ EUR 83.24 -0.57 04/12
Нал. USD 73.00 / 74.35 16:41
Нал. EUR 83.15 / 83.90 16:41
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
3 573
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
4 133
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
7 264
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
7 613
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Калужской области осудили туляка, выбросившего из окна нигерийку
Инцидент произошел в апреле 2021 года.

В Калужской области вынесли приговор туляку, который выбросил из окна 28-летнюю уроженку Нигерии. Об этом сообщил портал «kaluga-poisk.ru».

Инцидент произошел 16 апреля в городе Балабаново. Пьяный мужчина поссорился с девушкой и выбросил ее из окна на третьем этаже. Ее доставили в медучреждение с переломами. Благодаря оперативности специалистов ее удалось спасти. В результате происшествия девушке причинен тяжкий вред здоровью.

28-летний туляк не признал вину в покушении на убийство.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.