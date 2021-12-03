В Калужской области осудили туляка, выбросившего из окна нигерийку

Инцидент произошел в апреле 2021 года.

В Калужской области вынесли приговор туляку, который выбросил из окна 28-летнюю уроженку Нигерии. Об этом сообщил портал « kaluga-poisk.ru ».

Инцидент произошел 16 апреля в городе Балабаново. Пьяный мужчина поссорился с девушкой и выбросил ее из окна на третьем этаже. Ее доставили в медучреждение с переломами. Благодаря оперативности специалистов ее удалось спасти. В результате происшествия девушке причинен тяжкий вред здоровью.

28-летний туляк не признал вину в покушении на убийство.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.