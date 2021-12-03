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В Госдуме обсудят возможность выдачи QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам
Сейчас посещать общественные места, ездить на поездах и летать на самолетах можно по отрицательным результатам ПЦР-теста без QR-кода.

В Госдуме обсудят возможность выдачи QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Слушания, посвященные законопроектам о QR-кодах прошли в Общественной палате 26 ноября. В действующей редакции законопроекта прописано, что посещать общественные места по отрицательным результатам ПЦР-теста можно в переходный период до 1 февраля.

Ездить на поездах и летать на самолетах с результатом ПЦР-теста можно «до даты, которую своим нормативным актом установит правительство».

Источники в профильных ведомствах рассказали РБК, что законопроект могут дополнить возможностью получения QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте по отрицательным результатам ПЦР-тестов.