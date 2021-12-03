Скончалась актриса Нина Ургант
Артистке было 92 года. Информацию о ее смерти подтвердили в Александринском театре, где актриса работала более 30 лет.
Скончалась актриса советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом пишет «
Артистке было 92 года. Информацию о ее смерти подтвердили в Александринском театре, где актриса работала более 30 лет.
О дате и месте прощания с артисткой пока неизвестно.
Одна из самых известных ролей Нины Ургант — роль медсестры Раи в картине «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова.
Последней работой актрисы стал фильм «Азиат» в 2008 году.
Фото — кадр из фильма «Белорусский вокзал»