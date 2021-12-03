Скончалась актриса Нина Ургант

Артистке было 92 года. Информацию о ее смерти подтвердили в Александринском театре, где актриса работала более 30 лет.

Скончалась актриса советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. Об этом пишет « МК-Санкт-Петербург ».

Артистке было 92 года. Информацию о ее смерти подтвердили в Александринском театре, где актриса работала более 30 лет.

О дате и месте прощания с артисткой пока неизвестно.

Одна из самых известных ролей Нины Ургант — роль медсестры Раи в картине «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова.

Последней работой актрисы стал фильм «Азиат» в 2008 году.

Фото — кадр из фильма «Белорусский вокзал»