Рязанца подозревают в краже продуктов из супермаркета

Инцидент произошел в магазине на улице Зубковой.

Рязанца подозревают в краже из супермаркета. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина, расположенного на улице Зубковой. Он рассказал, что кто-то из посетителей украл из торгового зала продукты.

Оперативники опросили работников супермаркета. По описанию внешности они узнали 20-летнего рязанца. Ранее его судили за кражу и грабеж, полицейские знали его приметы. Они передали ориентировку на розыск патрульным.

Вскоре наряд заметил на улицах Рязани мужчину, схожего с приметами. Его остановили и проводили в отдел полиции. Там правоохранители узнали, что 20-летний мужчина причастен к краже. Его задержали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.