Российские ученые разработали лекарство от тревожности после коронавируса
Тревожные расстройства относятся к самым распространенным последствиям коронавируса.
Российские ученые разработали лекарство от тревожности после коронавируса. Об этом
Проект национальной технической инициативы «Авинейро» разработал противотревожный препарат, который должен помочь переболевшим COVID-19.
Сообщается, что тревожные расстройства относятся к самым распространенным последствиям коронавируса. По данным ВОЗ, генерализованным тревожным расстройством страдают более 300 млн человек в мире, оно является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности.
Медицинский директор проекта Елена Якубова рассказала, что препарат прошел две фазы клинических испытаний и показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.