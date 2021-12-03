Российские ученые разработали лекарство от тревожности после коронавируса

Тревожные расстройства относятся к самым распространенным последствиям коронавируса.

Российские ученые разработали лекарство от тревожности после коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Проект национальной технической инициативы «Авинейро» разработал противотревожный препарат, который должен помочь переболевшим COVID-19.

Сообщается, что тревожные расстройства относятся к самым распространенным последствиям коронавируса. По данным ВОЗ, генерализованным тревожным расстройством страдают более 300 млн человек в мире, оно является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности.

Медицинский директор проекта Елена Якубова рассказала, что препарат прошел две фазы клинических испытаний и показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность.