Режим самоизоляции в Рязанской области продлили до 27 декабря

Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными. Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.

Режим самоизоляции в Рязанской области продлили до 27 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора № 454 официально опубликовали в пятницу, 3 декабря.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать заболевшие коронавирусом и с подозрением на него, а также те, кто контактировал с зараженными.

Кроме того, запрет касается граждан старше 60 лет, которые не вакцинировались.