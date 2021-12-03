Путин поручил разработать план по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса

На выполнение президент дал срок до 7 декабря 2021 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В документе говорится, что президент поручил разработать план действий, «направленный на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

На выполнение Путин дал срок до 7 декабря 2021 года.