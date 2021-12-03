Несовершеннолетним в Рязанской области разрешили посещать ТЦ без взрослых
При этом запрет на посещение торговых центров без родителей продлили до 27 декабря.
Несовершеннолетним в Рязанской области разрешили посещать торговые центры без взрослых. Соответствующее распоряжение губернатора № 454 официально
Согласно документу, школьники смогут свободно находится в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), аквапарков.
При этом запрет на посещение предприятий общественного питания без родителей продлили до 27 декабря.