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На Урале пятилетняя девочка выломала розетку и погибла от удара током
Девочку с ожогами рук и гематомой на лице обнаружила мать. Пьяный отец ребенка спал в соседней комнате.

На Урале пятилетняя девочка выломала розетку и погибла от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 1 декабря в селе Светлое Сухоложского района. Пятилетняя девочка находилась в частном дома вместе с отцом. Она сломала настенную розетку и взяла руками оголенные провода. Ребенок погиб на месте от удара током.

Как пишут РИА Новости, руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых рассказал журналистам, что из детсада ребенка забрал отец, инвалид второй группы, ранее судимый за кражу. Обнаружила ребенка мать, когда вернулась с работы. Ее дочь находилась без сознания с ожогами рук и гематомой на лицо. Со слов женщины, ее муж в это время спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).