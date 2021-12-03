На шести улицах Рязани в понедельник отключат свет

Без ресурса останутся дома микрорайона Южного.

На шести улицах Южного в понедельник, 6 декабря, отключат свет. Объявление опубликовали на сайте мэрии.

С 10:00 до 16:00 без электричества останутся:

улица Корнилова, дома №№ 1-64;

улица Мусоргского, дома №№ 1-65;

улица Гайдара, дома №№ 1-64;

улица Щорса, дома №№ 9-12, 14-16, 18-22, 25-30, 32а, 36;

улица Ушакова, дома №№ 1-64;

улица Нахимова, дома №№ 2-64, 19а, 19б.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их проведут представители РГРЭС.