На рязанском предприятии «Импульс» произошел пожар
Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
В пятницу, 3 декабря, на рязанском предприятии «Импульс» в поселке Мехзавода произошел пожар. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание началось в 06:33. Сообщается, что горела кровля здания. Общая площадь возгорания — 400 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.
Пожар удалось устранить примерно в 07:00. На место выезжали семь пожарных машин.
Фото npk-impulse.ru