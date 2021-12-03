На рязанском предприятии «Импульс» произошел пожар

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В пятницу, 3 декабря, на рязанском предприятии «Импульс» в поселке Мехзавода произошел пожар. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание началось в 06:33. Сообщается, что горела кровля здания. Общая площадь возгорания — 400 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

Пожар удалось устранить примерно в 07:00. На место выезжали семь пожарных машин.

Фото npk-impulse.ru