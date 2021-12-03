\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
Вск, 05
ЦБ USD 74.06 0.09 03/12
ЦБ EUR 83.81 -0.03 03/12
Нал. USD 73.00 / 74.45 17:55
Нал. EUR 83.15 / 84.00 09:00
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
30 ноября 09:10
3 328
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 12:36
3 912
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
7 036
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
7 380
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минздрав уточнит список противопоказаний для прививки от коронавируса
Расширенный список противопоказаний к вакцинации может появиться к середине декабря.

Минздрав уточнит список противопоказаний для прививки от коронавируса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к системе здравоохранения.

Расширенный список противопоказаний к вакцинации может появиться к середине декабря.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения», — сказал один из источников, добавив, что список заболеваний огласят позднее.

В Минздраве отметили, что в обновленный список оснований для медотвода войдут болезни, которые прописаны как противопоказания в инструкции к каждому препарату. Уточняется, например, что вакцина «Ковивак» противопоказана лицам старше 60 лет, а «Эпиваккорона» — онкобольным.

В настоящее время противопоказаниями к прививке от COVID-19 являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, острые респираторные заболевания, возраст до 18 лет, а также повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.