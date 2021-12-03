Минздрав уточнит список противопоказаний для прививки от коронавируса

Расширенный список противопоказаний к вакцинации может появиться к середине декабря.

Минздрав уточнит список противопоказаний для прививки от коронавируса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к системе здравоохранения.

Расширенный список противопоказаний к вакцинации может появиться к середине декабря.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения», — сказал один из источников, добавив, что список заболеваний огласят позднее.

В Минздраве отметили, что в обновленный список оснований для медотвода войдут болезни, которые прописаны как противопоказания в инструкции к каждому препарату. Уточняется, например, что вакцина «Ковивак» противопоказана лицам старше 60 лет, а «Эпиваккорона» — онкобольным.

В настоящее время противопоказаниями к прививке от COVID-19 являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, острые респираторные заболевания, возраст до 18 лет, а также повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.