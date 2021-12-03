Любимов разрешил работу детским игровым комнатам в ТЦ
Кроме того, ночной запрет на работу общепита (с 23 до 6 часов) продлен до 13 декабря.
Николай Любимов разрешил работу детским игровым комнатам в торговых центрах. Соответствующее распоряжение губернатора № 454 официально
Согласно документу, разрешается деятельность «в области оказания услуг для детей на территории детских развлекательных комплексов (площадок, центров), детских игровых комнат, детских городков и иных подобных территориях в торговых центрах (комплексах)».
Кроме того, ночной запрет на работу общепита (с 23 до 6 часов) продлен до 13 декабря.