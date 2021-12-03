Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 декабря

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский театр драмы представляет премьеру — спектакль «Иванов» по одноименной пьесе Антона Чехова. В арт-пространстве Fabrika 4 и 5 декабря пройдет творческий молодежный фестиваль «Арт-Остров». В Концертном зале Рязанской филармонии 5 декабря выступит популярный исполнитель Ярослав Сумишевский. А в клубе Old Tattoo Bar в этот же вечер состоится концерт легендарного вокалиста групп «Автограф» и «Ария» Артура Беркута.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».