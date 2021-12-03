Картину Кончаловского «Улица в Рязани» продали на аукционе в Лондоне за 88 тысяч фунтов

Художник написал картину в 1931 году.

Картину Петра Кончаловского «Улица в Рязани» продали на аукционе Bonhams за 88 тысяч фунтов стерлингов (8 660 960 рублей). Об этом сообщила газета « The Art Newspaper Russia ».

Аукцион проходил в среду, 1 декабря. Информация о покупателе неизвестна.

Картину «Улица в Рязани» Кончаловский написал в 1931 году. Отмечается, что после поездки в город художник оставил серию пейзажей. Наиболее известный из них — изображение Дворца Олега.