«Газпром межрегионгаз Рязань» объявил акцию для потребителей по списанию пени

Акция не распространяются на пени, взыскание которых производится по уже вступившим в законную силу судебным решениям.

«Газпром межрегионгаз Рязань» объявил о старте акции «Без долгов в Новый год» среди абонентов региона, которая направлена на улучшение платежной дисциплины. В рамках акции задолженности по пени в полном объеме спишут потребителям, которые погасили просроченную задолженность и текущее потребление газа до 31 декабря 2021 года включительно.

«В это непростое время мы решили поддержать абонентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. Уверен, акция найдет отклик среди потребителей» — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

В компании отметили, что акция не распространяются на пени, взыскание которых производится по уже вступившим в законную силу судебным решениям.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.