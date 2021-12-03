Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхования»

В ноябре рейтинг компании понизили из-за нарушения нормативных требований к соотношению собственных активов и обязательств.

Банк России отозвал лицензию у «АСКО-Страхования». Об этом пишет РБК со ссылкой на приказ регулятора.

ЦБ назначил компании временную администрацию. Ее функции полгода будет исполнять Агентство по страхованию вкладов.

Компания «АСКО-Страхование» была основана в 1990 году в Челябинске как «Южурал-АСКО».являлось третьим по стажу страховщиком в России и работало с почти 3 млн клиентами.

В ноябре рейтинг компании понизили из-за нарушения нормативных требований к соотношению собственных активов и обязательств.