В ВОЗ объяснили задержку признания вакцины «Спутник V»

Отметим, «Спутник V» одобрен в 71 стране. В США и странах Европейского союза вакцина недоступна.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис объяснила, почему затянулся процесс признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она рассказала в беседе с RT .

По ее словам, в ВОЗ существует реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Мы запрашиваем документальное подтверждение безопасности и эффективности, а также документацию по технологии производства», — сказала Харрис.

Она заявила, что проверка требует много времени, чтобы «вакцине дали зеленый свет».

Специалист объяснила, что процедуру проводят многие регуляторы, что может стать причиной задержек.

Отметим, «Спутник V» одобрен в 71 стране. В США и странах Европейского союза вакцина недоступна.