В Татарстане уволили чиновницу, которая высказалась против приезда русских

29 декабря прошло внеочередное заседание совета Актанышского муниципального района. На нем внесли вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Актанышского муниципального района Галимяновой Райхан Фелусовны.

В Татарстане депутаты проголосовали за прекращение полномочий замглавы Актанышского района Татарстана Райхан Галимяновой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на президента региона.

Ранее Telegram-каналы опубликовали запись с голосом депутата. На ней женщина говорила о том, что власти не хотят появления в Актанышском районе церквей и приезда русских, чтобы сохранить татарскую национальность.

29 декабря прошло внеочередное заседание совета Актанышского муниципального района. На нем внесли вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Актанышского муниципального района Галимяновой Райхан Фелусовны.

Большинством голосов проголосовали «за» досрочное прекращение полномочий Галимяновой.