\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-9°
Птн, 31
-7°
ЦБ USD 73.65 0.15 30/12
ЦБ EUR 83.2 -0.02 30/12
Нал. USD 72.80 / 74.75 16:36
Нал. EUR 82.20 / 83.85 16:11
Новости
Публикации
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
6 часов назад
746
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
Вчера 15:42
309
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
27 декабря 13:25
1 164
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
Вчера 10:30
1 074
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском Росреестре рассказали об участии детей в сделках с недвижимостью

В рязанском управлении Росреестра рассказали, как дети могут участвовать в сделках с недвижимостью.

Так, в соответствии с российским законодательством, совершеннолетие наступает с 18 лет. Согласно гражданскому кодексу, дети в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью, но только при наличии законных представителей.

Законными представителями несовершеннолетнего ребенка являются его родители или усыновители. При их отсутствии, а также если родителей лишили прав, законными представителями становятся опекуны (для малолетних граждан) или попечители (для детей от 14 до 18 лет).

«Если дети становятся участниками сделки, практически всегда требуется разрешение органов опеки и попечительства, — рассказал РЗН. инфо заместитель главы управления Росреестра по Рязанской области Алексей Оленников. — Интересы ребенка могут быть нарушены, и ему просто негде будет жить. Ведь при продаже квартиры все зарегистрированные по домашнему адресу должны сниматься с регистрационного учета».

Интересы несовершеннолетних необходимо учитывать при приобретении квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала. При заключении такой сделки необходимо выделить всем детям и обоим родителям доли в покупаемом жилом помещении пропорционально размеру маткапитала. Наделение должно быть оформлено в срок до полугода с даты перехода жилья в собственность семьи. Если недвижимость куплена в ипотеку, то оформить в собственность квартиру на детей не возможно до полного погашения суммы кредита. Доли должны быть зарегистрированы в Росреестре.

Заключая договора, следует помнить, что законодательством установлены три ключевых основания для признания сделок с участием несовершеннолетних недействительными:

  • совершение сделки малолетним, не достигшим 14 лет;
  • совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия его родителей или усыновителей;
  • нарушение закона о материнском капитале.

«Совершая операции с недвижимостью, вы должны максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы, — считает Алексей Оленников. — Если в соответствии с законом необходимо письменное согласие законного представителя и разрешение органа опеки и попечительства для совершения сделки, то требуйте эти документы. Помните, что сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, и в ее регистрации будет отказано».