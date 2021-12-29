В рязанском Росреестре рассказали об участии детей в сделках с недвижимостью

В рязанском управлении Росреестра рассказали, как дети могут участвовать в сделках с недвижимостью.

Так, в соответствии с российским законодательством, совершеннолетие наступает с 18 лет. Согласно гражданскому кодексу, дети в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью, но только при наличии законных представителей.

Законными представителями несовершеннолетнего ребенка являются его родители или усыновители. При их отсутствии, а также если родителей лишили прав, законными представителями становятся опекуны (для малолетних граждан) или попечители (для детей от 14 до 18 лет).

«Если дети становятся участниками сделки, практически всегда требуется разрешение органов опеки и попечительства, — рассказал РЗН. инфо заместитель главы управления Росреестра по Рязанской области Алексей Оленников. — Интересы ребенка могут быть нарушены, и ему просто негде будет жить. Ведь при продаже квартиры все зарегистрированные по домашнему адресу должны сниматься с регистрационного учета».

Интересы несовершеннолетних необходимо учитывать при приобретении квартиры с использованием средств материнского (семейного) капитала. При заключении такой сделки необходимо выделить всем детям и обоим родителям доли в покупаемом жилом помещении пропорционально размеру маткапитала. Наделение должно быть оформлено в срок до полугода с даты перехода жилья в собственность семьи. Если недвижимость куплена в ипотеку, то оформить в собственность квартиру на детей не возможно до полного погашения суммы кредита. Доли должны быть зарегистрированы в Росреестре.

Заключая договора, следует помнить, что законодательством установлены три ключевых основания для признания сделок с участием несовершеннолетних недействительными:

совершение сделки малолетним, не достигшим 14 лет;

совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия его родителей или усыновителей;

нарушение закона о материнском капитале.

«Совершая операции с недвижимостью, вы должны максимально обезопасить себя от рисков и тщательно проверять все документы, — считает Алексей Оленников. — Если в соответствии с законом необходимо письменное согласие законного представителя и разрешение органа опеки и попечительства для совершения сделки, то требуйте эти документы. Помните, что сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, и в ее регистрации будет отказано».