В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

Данные федерального оперштаба на среду, 29 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 10 смертей от COVID-19. Об этом сообщили в среду, 29 декабря, в федеральном оперштабе.

Число летальных случаев в регионе достигло 2 476.

За сутки коронавирусом заболели 150 жителей Рязанской области, всего с начала пандемии — 61 256. За сутки выздоровели 262 человека, всего число вылечившихся достигло 56 736.

В России за сутки выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 458 271.

За сутки выздоровели 42 776 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 380 223 человек.

За сутки скончались 932 человека, всего — 307 022.