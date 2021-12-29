\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-9°
Птн, 31
-4°
ЦБ USD 73.5 0.27 29/12
ЦБ EUR 83.22 0.28 29/12
Нал. USD 73.00 / 74.30 12:36
Нал. EUR 82.00 / 83.55 12:36
Новости
Публикации
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
9 минут назад
41
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
27 декабря 2021 13:25
956
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
Вчера 10:30
880
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
4 186
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек
Данные федерального оперштаба на среду, 29 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 10 смертей от COVID-19. Об этом сообщили в среду, 29 декабря, в федеральном оперштабе.

Число летальных случаев в регионе достигло 2 476.

За сутки коронавирусом заболели 150 жителей Рязанской области, всего с начала пандемии — 61 256. За сутки выздоровели 262 человека, всего число вылечившихся достигло 56 736.

В России за сутки выявили 21 119 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 458 271.

За сутки выздоровели 42 776 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 380 223 человек.

За сутки скончались 932 человека, всего — 307 022.