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В Рязани за незаконное привлечение средств дольщиков осудят бывшего руководителя строительной организации
Экс-руководителя предприятия обвинили в незаконном привлечении денежных средств дольщиков.

В Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «Бизнесстрой». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Экс-руководителя предприятия обвинили в незаконном привлечении денежных средств дольщиков.

По версии следствия, с мая 2016 по июнь 2017 года обвиняемый от имени организации, возглавляемой им, заключил с гражданами договоры беспроцентного займа для строительства многоквартирного дома в Дядькове Рязанского района.

«После получения денежных средств мер по строительству дома и введению его в эксплуатацию он не принимал», — говорится в сообщении.

От действий злоумышленника пострадали 12 дольщиков. До настоящего времени они не получили квартиры. Сумма ущерба составила более 8,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Рязани.