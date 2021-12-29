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В Рязани за кражу детского беговела задержали мужчину
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже детского беговела. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась рязанка. Она рассказала, что в подъезде дома на улице Семчинской неизвестный пытался украсть велосипед. Местные жители отметили, что несколькими днями ранее он же похитил с беговел с детской площадки.

Патрульные выехали на место. Они остановили мужчину, похожего на описанного женщиной. В подъезде правоохранители обнаружили следы, указывающие на то, что кто-то пытался украсть хранившийся велосипед. Патрульные вызвали оперативников.

Прибывшие специалисты установили, что остановленный мужчина причастен к краже беговела с площадки перед домом на улице Семчинской. 53-летнего рязанца задержали.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.