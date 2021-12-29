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В Рязани с 12 января изменятся ряд маршрутов общественного транспорта

В Рязани с 12 января изменятся ряд маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Таким образом, изменится путь следования автобусов № 82М2. От пункта «Октябрьский городок» транспорт будет ехать по улицам Чкалова, Высоковольтной, Дзержинского, Татарской (Горбатый мост), Маяковского, Есенина, Касимовскому шоссе, Большой, до микрорайона Дашково-Песочня № 1.

Также отредактируют маршурут автобусов № 49М2. Между пунктами «улица Чкалова» и «Дом художника» транспорт будет ехать по улице Вокзальной в прямом и обратном направлении. Изменения связаны с улучшением транспортного обслуживания вокзала «Р\язань-1».

Уточняется, что ранее анонсированные изменения в маршрутах №№ 33М2, 65 М², 88 М² с января 2022 года пока внесены не будут. Транспорт продолжит ездить по действующей схеме.