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В Рязани ищут свидетелей наезда на курсантку академии ФСИН

В Рязанской области ищут свидетелей двух ДТП, произошедших в декабре 2021 года. Информация опубликована на сайте регионального УМВД.

26 декабря 2021 года, в 22:10, в Рязани на улице Южный промузел, строение № 1, 37-летний мужчина на ВАЗ-21150 сбил 60-летнего пешехода.

В результате аварии пешехода госпитализировали.

14 декабря 2021 года, в 15:43, напротив дома № 13 по Первомайскому проспекту, 48-летний рязанец на ВАЗ-21074 наехал на 20-летнюю девушку.

В результате ДТП девушку доставили в медицинское учреждение.

Тех, кто что-то знает об обстоятельствах аварий, просят обращаться по телефону: +7-4912-29-72-56, либо по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.