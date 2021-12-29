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В российском городе запретили продажу алкоголя в новогодние праздники
Запрет ввели для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

В столице Республики Тыва Кызыле запретили продажу алкоголя с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«При проведении праздничных мероприятий, посвященных новому 2022 году и Рождеству Христову, мэрия Кызыла установила запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, во всех торговых точках (кроме предприятий общественного питания) города с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», — указано в сообщении.

Запрет ввели для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан.

В правительстве Тывы журналистам сообщили, что на республиканском уровне подобных документов не планируется.