В Роскачестве рассказали, как выбрать вино к новогоднему столу

При выборе вина посоветовали обратить внимание на температуру в помещении. Вино должно продаваться при температуре 5-20 градусов. В Роскачестве отметили, что от покупки лучше отказаться, если бутылка заметно теплая.

В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе вина к новогоднему столу. Об этом передает РИА Новости .

При выборе вина посоветовали обратить внимание на температуру в помещении. Вино должно продаваться при температуре 5-20 градусов. В Роскачестве отметили, что от покупки лучше отказаться, если бутылка заметно теплая.

Специалисты посоветовали хранить вино подальше от батареи и не ставить на балкон, поскольку оно может потерять в качестве. Игристые вина лучше хранить при температуре 7-10 градусов, белые — при температуре 10-11 градусов, красные вина — при температуре 12-14 градусов.

В Роскачестве предупредили, что на этикетках напитков на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами должно быть указано, что продукт не является вином.

На контрэтикетке должно быть указано место происхождения винограда.

«Если такой надписи нет, и текст под лупой не разберешь — это вообще не вино», — отметили эксперты.

Кроме того, нужно обратить внимание на дату розлива. Отмечается, что лучше всего, если белое или игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное — за год.