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В массовом ДТП на Южной окружной пострадал водитель «ГАЗели»
Авария произошла на Южной окружной в среду, 29 декабря.

В массовом ДТП на Южной окружной пострадал водитель «ГАЗели». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В среду, 29 декабря, на 185 километре трассы М-5 в Рязани водитель 1961 года рождения на «четырнадцатой» не справился с управлением и врезался в «ГАЗель», которая после этого столкнулась с фурой «Volvo», за рулем которой находился 47-летний мужчина. Фура после ДТП врезалась в металлическое ограждение.

В аварии пострадал 50-летний водитель «ГАЗели».

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.