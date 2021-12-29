В Кораблинском районе сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщило
Пожар в селе Незнаново случился в среду, 29 декабря. В 5:02 информация появилась в ПСЧ № 27.
К приезду пожарных по всей площади горела крыша дома. Также над первой квартирой она обрушилась.
Общая площадь пожара — 112 квадратных метров.
Как сообщил журналистам старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пронскому, Кораблинскому и Старожиловскому районам Сергей Трушкин, огонь заметил житель одной из квартир. Он успел разбудить соседку — женщину-инвалида. Вскоре за ней приехал родственник.
Пожар тушили представители частей из Старожилова, Ряжска, Кораблина, а также добровольцы из дружины Незнановского поселения. Всего с огнем боролись 17 человек, восемь расчетов. На тушение возгорания ушло несколько часов.
Причина устанавливается.