В Кораблинском районе сгорел двухэтажный дом

Пожар случился в среду, 29 декабря.

В Кораблинском районе сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Пожар в селе Незнаново случился в среду, 29 декабря. В 5:02 информация появилась в ПСЧ № 27.

К приезду пожарных по всей площади горела крыша дома. Также над первой квартирой она обрушилась.

Общая площадь пожара — 112 квадратных метров.

Как сообщил журналистам старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пронскому, Кораблинскому и Старожиловскому районам Сергей Трушкин, огонь заметил житель одной из квартир. Он успел разбудить соседку — женщину-инвалида. Вскоре за ней приехал родственник.

Пожар тушили представители частей из Старожилова, Ряжска, Кораблина, а также добровольцы из дружины Незнановского поселения. Всего с огнем боролись 17 человек, восемь расчетов. На тушение возгорания ушло несколько часов.

Причина устанавливается.