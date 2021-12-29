В Кировской области нашли тело младенца

Тело нашли утром 29 декабря в одной из квартир города Кирово-Чепецка. На момент происшествия мать ребенка и ее сожитель были дома.

В Кирово-Чепецке нашли тело 10-месячной девочки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело нашли утром 29 декабря в одной из квартир города Кирово-Чепецка. На момент происшествия мать ребенка и ее сожитель были дома.

На место выехали следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.