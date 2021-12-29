Установлен тариф на капремонт в Рязанской области на 2022 год

Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года, когда сумма за квадратный метр выросла на 3,63 рублей.

Установлен тариф на капремонт в Рязанской области на 2022 год. Соответствующее постановление регионального правительства официально опубликовали во вторник, 28 ноября. Как и планировалось, минимальная сумма за квадратный метр осталась прежней — 11,65 рубля.

Напомним, текущий тариф на капремонт действует с 2019 года. Тогда сумма за квадратный метр выросла на 3,63 рублей.