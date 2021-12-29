Рязанцам рассказали, где в каникулах пострелять по мишеням и сфотографироваться в седле

Рязанцам рассказали, где в каникулах можно будет пострелять по мишеням и фотографироваться в седле

Социологи подсчитали, что около 65 процентов жителей России в новогодние каникулы 2022 года не собираются покидать свой регион — отдыхать они будут дома.

РЗН. инфо предлагает выбор из десятков мест в Рязани и ее окрестностях, где можно активно отдохнуть: покататься на коньках или на лыжах, совершить конные прогулки по лесу, пострелять по мишеням, поплавать в бассейнах. На сколько километров от города отстоят все этим мест, каковы там цены, нужны ли QR-коды для обслуживания — обо всем этим читайте в разделе «Публикации».