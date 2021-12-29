Рязанцам напомнили о своевременной оплате за потребляемые энергоресурсы

В случае отказа должника добровольно погасить образовавшуюся задолженность энергетики вынуждены направлять иски в суды, а исполнительные листы приставам для взыскания денежных средств.

Рязанская энергосбытовая компания рекомендовала клиентам своевременно оплачивать электроэнергию. Произвести оплату полученной квитанции необходимо не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Также в РЭСК напомнили, что с 1 января 2021 года снят мораторий введения ограничения на подачу электроэнергии и начисление пени при наличии задолженности за потребленные энергоресурсы.

В случае отказа должника добровольно погасить образовавшуюся задолженность энергетики вынуждены направлять иски в суды, а исполнительные листы приставам для взыскания денежных средств. В данном случае потребителям помимо самой задолженности придется оплатить штрафы, пени и судебные издержки.

Оплатить счета можно с помощью интерактивных сервисов:

Также ПАО «РЭСК» рекомендует для удобства своевременной доставки квитанций на оплату электроэнергии воспользоваться сервисом «Электронный счет» и получать квитанции в электронном виде на адрес электронной почты , что, в свою очередь, позволит внести вклад в сохранение природных ресурсов.