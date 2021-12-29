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Российский образовательный аналог Tik Tok запустят в начале 2022 года
Предполагается, что проект охватит всю Россию, в том числе отдаленные сельские школы.

Российский образовательный аналог Tik Tok запустят в начале 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Автор проекта, креативный директор всероссийской детской цифровой медиашколы WorldHype Евгений Юматов рассказал, что в проекте сами школьники и студенты будут записывать короткие видеоуроки из школьной программы.

Контент платформы смогут внедрить в образовательный процесс образовательные учреждения, с которыми есть договоренности.

В настоящее время создатели проекта вместе с экспертами проводят конкурс среди будущих авторов. Отмечается, что заявки подали более 10 тысяч человек. В качестве награды за работу самым активным авторам подарят путевки в детский оздоровительный комплекс «Морская звезда».

Авторы пояснили, что площадка гарантирует достоверность информации, в отличии от открытых интернет-платформ.

Предполагается, что проект охватит всю Россию, в том числе отдаленные сельские школы.