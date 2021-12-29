Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве

Согласно законопроекту, процедура упрощенного приема в гражданство распространится на более чем 20 категорий, среди которых граждане бывшего СССР, их дети и участники программы по добровольному переселению. Также она коснется тех, у кого в России живут близкие родственники-россияне и потомков постоянно проживающих на территории Российском империи или СССР.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, регулирующий отношения в области российского гражданства. Документ опубликован в электронной базе данных, передает РИА Новости .

Согласно законопроекту, процедура упрощенного приема в гражданство распространится на более чем 20 категорий, среди которых граждане бывшего СССР, их дети и участники программы по добровольному переселению. Также она коснется тех, у кого в России живут близкие родственники-россияне и потомков постоянно проживающих на территории Российском империи или СССР.

В исключительном порядке гражданство смогут получить ветераны Великой Отечественной — граждане бывшего СССР, те, кто имеют особые заслуги перед России, а также те, кто представляет интерес для страны ввиду своей профессии или квалификации.

Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Он будет действовать вместо отмены решений о приеме в гражданство.

Также расширяется перечень преступлений, за которые грозит лишение гражданства. Помимо террористических преступлений в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.