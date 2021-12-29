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Новогодний фоторепортаж: как Рязань украсили к встрече 2022 года
Накануне Нового года журналисты РЗН. инфо прогулялись по снежным и морозным улицам города и посмотрели как Рязань готовится встречать один из самых любимых и главных праздников в году.

Накануне Нового года журналисты РЗН. инфо прогулялись по снежным и морозным улицам города и посмотрели как Рязань готовится встречать один из самых любимых и главных праздников в году.

Корреспонденты побывали на площади Ленина, Соборной, возле рязанского Кремля, Почтовой, на площади Театральной, в Лесопарке. А также возле ЗАГСа на Московском и Дворца культуры в Приокском.

В кремлевском сквере появилась сказочная карета. В «Наташкином» парке традиционно установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, арт-объект медведицу с медвежатами. Также там появились фигуры зайцев и снеговиков.

Лыбедский бульвар украсили гирляндами, а на некоторых деревьях появились светящиеся снежинки. Возле иллюминационной елки установили маленькие от рязанских организаций.

На площади Театральной появились светящийся фонтан, деревья со светодиодами и праздничные гирлянды.

Почтовую вновь украсила вывеска «Рязань 2022» и бессменное «звездное небо». На площади Ленина установили гигантскую елку и возле нее тоже цифры «2022». На всей площади ветви деревьев украшала праздничная иллюминация.

Лесопарк украсили праздничными гирляндами, северными оленями в упряжке.

Возле главного здания «Почты» появились снеговики-музыканты и большой синий шар. На Московском возле ЗАГСа пространоство украсили живыми елями, установили большую елку и сани.