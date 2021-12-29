Компания «Еламед» поздравила рязанцев и гостей области с наступающим Новым Годом и Рождеством

Компания «Еламед» поздравила рязанцев и гостей области с наступающим Новым Годом и Рождеством.

«Наша компания провожает 2021 год с хорошими чувствами, ведь он был для нас динамичным, и многое из того, что было задумано, стало реальностью. Текущий год проверял нас на прочность, но сейчас уже можно смело сказать, что мы сообща справились с вызовами времени, закалили характер, сплотились в единый механизм», — отметили в организации.

В «Еламеде» рязанцам побед, приятных открытий, добрых человеческих отношений, тепла и радости.

«Пусть в наступающем году сбудется самое заветное, а мы будем продолжать работать, чтобы вы смогли больше», — добавили в сообщении.