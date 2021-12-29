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Финансист рассказал, в какой валюте лучше держать сбережения

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения. Информацию опубликовало РИА Новости.

В начале прошлой недели доллар начал укрепляться к остальным. Это связано с тем, что Федеральная резервная система США в октябре объявила о сворачивании программы выкупа активов.

Так, по отношению к евро американский доллар подорожал с 1,19 до 1,13. В публикации указано, что это произошло на фоне общей слабости европейской валюты и энергетического кризиса.

По словам специалиста, сбережения, не планирующиеся к тратам в долгосрочном периоде, лучше держать в евро или долларах.