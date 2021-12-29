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Эксперт объяснил высокие цены на такси в новогодние праздники
Высокие цены связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний и высоким спросом от населения.

Эксперт объяснил высокие цены на такси в новогодние праздники. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков рассказал, что высокие цены связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний и высоким спросом от населения.

Он пояснил, что изначально такие крупные компании как «Яндекс» или Uber боролись за рынок, поэтому были готовы давать максимально комфортные условия для потребителя, доплачивать водителям, чтобы приучить пользоваться именно этими сервисами. В настоящее время, по его словам, рынок перевозок практически поделен, поэтому агрегаторам нет необходимости снижать цены.

Также Федяков напомнил, что цена зависит от спроса, новогодние пробки ограничивают движение, а люди стараются в конце года успеть закрыть незавершенные дела.