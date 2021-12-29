Двух подростков осудят за ограбление прохожего в Ряжске

Против молодых людей возбудили уголовное дело по пункту, а части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Двух подростков осудят за ограбление прохожего в Ряжске. Об этом пишет пресс-служба регионального СУ СКР.

В сентябре 2021 года вечером в Ряжске два молодых человека 15 и 16 лет заметили, что у впереди идущего мужчины есть мобильный телефон. Они решили украсть гаджет, для чего попросили у прохожего телефон, чтобы позвонить. Получив телефон подростки убежали. Мужчина обратился в полицию. Злоумышленников задержали.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по пункту, а части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).

Дело передали в суд для рассмотрения по существу.