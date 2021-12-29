Для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотека

Уточняется, что это коснется только новый клиентов компаний.

Для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотека. Об этом пишут «Известия».

В Банке России пояснили, что кредитные организации часто предлагают оформление займа с покупкой страховки. В альтернативном варианте без страховки процентную ставку по кредиту повышают.

При заключении договора страховки компания проводит андеррайтинг в том числе и медицинский (заполнение анкеты с отметкой наличия хронических заболеваний). Вице-президент всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин рассказал, что наличие информации о ряде тяжелых или критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа. Он отметил, что страховой бизнес не может игнорировать пандемию коронавиурса, которая продолжается почти два года.

«Вполне возможно, что даже те 2-3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — рассказал Алексей Волуйков из ассоциации банков России.

В «Альфабанке» отметили, что после пандемии в условия страхования могут внести изменения: снизить максимальный возраст заемщика без предварительного андеррайтинга, увеличить размер тарифа для людей с хроническими заболеваниями, а также включить представление справки о вакцинации в обязательные документы при заключении страховки на кредит.

Уточняется, что это коснется только новый клиентов компаний.