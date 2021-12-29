\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
-11°
Чтв, 30
-9°
Птн, 31
-4°
ЦБ USD 73.5 0.27 29/12
ЦБ EUR 83.22 0.28 29/12
Нал. USD 72.40 / 74.25 11:49
Нал. EUR 82.20 / 83.45 11:49
Новости
Публикации
Рязанский хоккей. Награда президента России и новые рекорды
Хоккей давно является одним из любимейших видов спорта...
27 декабря 2021 13:25
839
Шесть шагов, чтобы узаконить права на дачу и земельный участок
В России уже год действует федеральный закон о продлени...
Вчера 10:30
792
Коллектив Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с Днем энергетика мэр Рязани Е...
В День энергетика 22 декабря на Ново-Рязанской ТЭЦ- ста...
23 декабря 16:53
4 085
Зачем рязанцам нужна «гаражная амнистия» и сколько она стоит?
С 1 сентября в России начала действовать «гаражная амни...
22 декабря 11:24
5 818
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотека
Уточняется, что это коснется только новый клиентов компаний.

Для непривитых россиян могут подорожать кредиты и ипотека. Об этом пишут «Известия».

В Банке России пояснили, что кредитные организации часто предлагают оформление займа с покупкой страховки. В альтернативном варианте без страховки процентную ставку по кредиту повышают.

При заключении договора страховки компания проводит андеррайтинг в том числе и медицинский (заполнение анкеты с отметкой наличия хронических заболеваний). Вице-президент всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин рассказал, что наличие информации о ряде тяжелых или критических заболеваний может стать основанием для повышения страхового тарифа. Он отметил, что страховой бизнес не может игнорировать пандемию коронавиурса, которая продолжается почти два года.

«Вполне возможно, что даже те 2-3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — рассказал Алексей Волуйков из ассоциации банков России.

В «Альфабанке» отметили, что после пандемии в условия страхования могут внести изменения: снизить максимальный возраст заемщика без предварительного андеррайтинга, увеличить размер тарифа для людей с хроническими заболеваниями, а также включить представление справки о вакцинации в обязательные документы при заключении страховки на кредит.

Уточняется, что это коснется только новый клиентов компаний.