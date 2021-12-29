Депутат Парсентьев обратится в Минкульт об отмене документа о застройке исторического центра Рязани

В среду, 29 декабря, в «Есенин-центре» прошла экстренная пресс-конференция, посвященная планам по незаконной застройке территории, прилегающей к рязанскому кремлю. Встречу с журналистами организовало рязанское отделение ВООПик.
Заместитель председателя комитета рязанской облдумы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев сообщил, что готов официально обратиться к губернатору, в областную прокуратуру, региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия и в министерство культуры России с просьбой не допустить принятия режимов по разработке достопримечательного места «Переяславль-Рязанский».
В проекте, опубликованном на сайте инспекции, планируется разрешить жилую застройку охранной зоны рязанского кремля, в частности улиц Новослободской и Кремлевский вал, Соборной площади и поселка Остров.
«Это противоречит действующему законодательству, принципам объективности и исторической обоснованности», — заявил Парсентьев.
По мнению рязанских градозащитников, в случае принятия режимов в самом сердце Рязани могут появиться коттеджные поселки и элитные многоквартирные дома.
Уже в январе документ поступит на утверждение Министерства культуры России.
Фото Людмилы Рубцовой