Депутат Парсентьев обратится в Минкульт об отмене документа о застройке исторического центра Рязани

В среду, 29 декабря, в «Есенин-центре» прошла экстренная пресс-конференция, посвященная планам по незаконной застройке территории, прилегающей к рязанскому кремлю.

В среду, 29 декабря, в «Есенин-центре» прошла экстренная пресс-конференция, посвященная планам по незаконной застройке территории, прилегающей к рязанскому кремлю. Встречу с журналистами организовало рязанское отделение ВООПик.

Заместитель председателя комитета рязанской облдумы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев сообщил, что готов официально обратиться к губернатору, в областную прокуратуру, региональную инспекцию по охране объектов культурного наследия и в министерство культуры России с просьбой не допустить принятия режимов по разработке достопримечательного места «Переяславль-Рязанский».

В проекте, опубликованном на сайте инспекции, планируется разрешить жилую застройку охранной зоны рязанского кремля, в частности улиц Новослободской и Кремлевский вал, Соборной площади и поселка Остров.

«Это противоречит действующему законодательству, принципам объективности и исторической обоснованности», — заявил Парсентьев.

По мнению рязанских градозащитников, в случае принятия режимов в самом сердце Рязани могут появиться коттеджные поселки и элитные многоквартирные дома.

Уже в январе документ поступит на утверждение Министерства культуры России.

Фото Людмилы Рубцовой