В Рязани могут разрешить застройку территории напротив Кремля

Информацию опубликовали активисты регионального ВООПИиК.

В Рязани могут застроить территорию напротив Кремля. Об этом сообщили градозащитники из регионального отделения ВООПИиК .

По данным активистов, 20 декабря на сайте госинспекции по охране ОКН Рязанской области опубликованы режимы по разработке достопримечательного места «Переяславль-Рязанский», а также их положительная историко-культурная экспертизы. Их разработало нижегородское ООО «Аграф».

В документах указано, что теперь на территории речного порта разрешена трехэтажная многоквартирная застройка. «Это самое ценное место, расположенное очень близко от Кремля, на котором никогда люди не жили», — отметили градозащитники.

Также активисты отметили, что строительство домов может начаться, в частности, в районе Острова, а также во дворе лицея № 4.