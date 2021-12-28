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В Рязани могут разрешить застройку территории напротив Кремля
Информацию опубликовали активисты регионального ВООПИиК.

В Рязани могут застроить территорию напротив Кремля. Об этом сообщили градозащитники из регионального отделения ВООПИиК.

По данным активистов, 20 декабря на сайте госинспекции по охране ОКН Рязанской области опубликованы режимы по разработке достопримечательного места «Переяславль-Рязанский», а также их положительная историко-культурная экспертизы. Их разработало нижегородское ООО «Аграф».

В документах указано, что теперь на территории речного порта разрешена трехэтажная многоквартирная застройка. «Это самое ценное место, расположенное очень близко от Кремля, на котором никогда люди не жили», — отметили градозащитники.

Также активисты отметили, что строительство домов может начаться, в частности, в районе Острова, а также во дворе лицея № 4.